Reggio Calabria, all’Accademia delle Belle Arti la mostra “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”

La mostra ‘L’Italia in Europa – L’Europa in Italia’ realizzata dal Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’agenzia Ansa, si aprirà il 15 novembre 2023 presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. La mostra ripercorre attraverso immagini, video e testimonianze originali i momenti salienti dell’integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi e offre l’opportunità di conoscere non solo il percorso di costruzione dell’Unione e l’azione dell’Italia, ma soprattutto il “valore aggiunto” dell’essere cittadini europei.Ideata originariamente nel 2011, è stata riorganizzata e arricchita nel 2017, nell’ambito delle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma, di nuovi contenuti e il linguaggio mediatico è stato adeguato, per coinvolgere maggiormente le giovani generazioni, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie.

La mostra si avvale infatti di un progetto di realtà aumentata: grazie all’APP dedicata, le immagini contrassegnate con l’icona play prendono vita attivando in automatico un contenuto speciale per raccontare gli ultimi 70 anni europei e rivivere, grazie alle foto concesse dall’Archivio fotografico dell’Ansa, gli eventi mondiali e gli avvenimenti di costume e società che hanno caratterizzato questi decenni di storia.

La visita della mostra consentirà di accedere alla visione di oltre 400 foto, tra le immagini esposte e quelle ‘nascoste’ nei contenuti speciali, e 29 video. L’evento sarà inaugurato il prossimo 15 novembre con l’evento di apertura “Alla scoperta del Mercato Unico. Motore dell’integrazione europea” , che vedrà partecipi i comunicatori e le reti attive nell’area Metropolitana e le istituzioni locali per parlare di Europa e opportunità connesse con il Mercato Unico e naturalmente avviare con l’atteso pubblico la visita al percorso della mostra voluta a Reggio dal Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’agenzia Ansa e ospitata presso l’Accademia di Belle Arti grazie all’impegno delle reti Europe Direct attive in ambito metropolitano. Una grande occasione che parte dall’Accademia di Belle Arti di Reggio per far conosce in modo innovativo l’Europa ai giovani ed ai cittadini tutti.