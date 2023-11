Reggio Calabria, 40enne muore per aneurisma celebrale: aveva deciso di donare gli organi, il cuore ha salvato la vita ad un 27enne di Napoli | DETTAGLI

StrettoWeb

Tragedia mercoledì scorso a Reggio Calabria per una giovane di 40 anni, Antonella, che a seguito di un’aneurisma celebrale e nonostante due lunghi e importanti interventi eseguiti dal medico chirurgo Campello, purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduta. La giovane è stata stroncata da un’edema che ha compromesso il tronco encefalico. Dopo la morte, la famiglia di Antonella ha deciso di donare gli organi, sotto espressa richiesta della 40enne che tempo fa aveva dichiarato di voler donare gli organi a chi avrebbe avuto bisogno. Il cuore di Antonella ha salvato la vita di un giovane di 27 anni di Napoli mentre i reni sono stati donati ad un paziente a Milano e il fegato a Francavilla.

Santina Franco, amica dai banchi di scuola di Antonella, ha espresso a StrettoWeb tutta la propria emozione con un messaggio molto toccante sull’importanza della donazione degli organi. Anche il figlio di 17 anni che Antonella ha lasciato sarà certamente orgoglioso del nobile gesto compiuto dalla madre visto che sta continuando a battere forte come il cuore che ha donato. “Ogni anno, grazie al trapianto degli organi, migliaia di persone tornano a vivere in pieno la propria vita. Donare è una scelta di cuore, un gesto d’amore, un amore che non ha oggetto e proprio per questo ha la forza dirompente di un ideale più alto. Questo ideale lo ha incarnato Antonella che ha saputo consegnare a tutti noi un messaggio forte e coinvolgente. A testimonianza che la vita è un dono e che il modo migliore per viverla è continuare a donare. Così il cuore di Antonella ha dato vita ad un giovane e altri organi hanno aiutato altre persone. La morte di Antonella ci sembra dolorosa e ingiusta ma giusta, coraggiosa e bella è stata la sua scelta di donarsi fino alla fine”, ha dichiarato Santina Franco.

