Reggio BiC, Pietrzyk lancia la sfida a Roma ed elogia la città: “amo mare e sole, non come la neve in Polonia…”

Vigilia di campionato per la Farmacia Pellicanò Reggio BiC. La massima realtà del Basket in Carrozzina del territorio, partecipante al campionato di Serie A, lancia la sfida. Sabato alle ore 10.30 sarà tutta da seguire, al PalaCalafiore, la partita contro Santa Lucia Roma. Ne abbiamo parlato con l’atleta polacco Kris Pietrzyk. Kris, reduce dalle ultime due stagioni nell’elitè francese con il Cth Lannion e Yes Aigles du Velay, con quest’ultima trionfante con il titolo della Coppa di Francia e con il secondo posto in finale, non è la prima volta che gioca in Italia. Nel 2010, infatti, ha militato nel Porto Torres.

Dal 2005 fa parte della nazionale polacca, con la quale ha disputato i Campionati Europei e i Campionati del Mondo e, ultimo, ma non meno importante, i Giochi Paralimpici.

Kris. è arrivata la prima vittoria. Raccontaci un po’ le tue impressioni sull’ultima gara contro Porto Torres, tua ex squadra.

“Siamo felici di aver vinto la prima gara e credo che stiamo iniziando a giocare bene, senza pensare molto a quello che è successo nelle gare precedenti. Sono felice di questa vittoria, di quello che abbiamo fatto in questa gara e che non eravamo riusciti a fare prima”.

Che ne pensi di questo campionato?

“Credo che l’obiettivo sia chiaramente di andare ai playoff, se riusciamo a chiudere il nostro gruppo nelle prime posizioni, cosa che credo sia possibile, potremmo poi lottare per ottenere buoni risultati. Ma credo che siamo una squadra molto giovane ed abbiamo bisogno di molto tempo per acquisire esperienza ed imparare. Dobbiamo cercare di giocare ogni gara della stagione meglio della precedente”.

Una tua impressione sul roster?

“Sì, come ho detto prima è una squadra molto giovane, spero di poter trasmettere ai giovani un po’ della mia esperienza derivante da quasi 20 anni di gioco ad alti livelli tra Europei, Mondiali e Giochi Paralimpici. Ad ogni allenamento cerco di insegnare a questi ragazzi quello che ho imparato in questi anni e spero di poter dar loro tanto. Siamo molto giovani e siamo tanti quindi speriamo di riuscire ad avere tante opzioni di gioco, il nostro punto di forza è la velocità, se riusciamo ad aggiungere un po’ di esperienza e più tranquillità nelle nostre reazioni e durante il gioco, senza essere troppo frettolosi come accaduto nelle prime partite, faremo sempre meglio”.

Che ne pensi dell’EuroCup, manifestazione a carattere internazionale che ospiteremo qui a Reggio Calabria?

“Sono molto felice che l’EuroCup si giocherà qui, è un torneo diverso, ci saranno le migliori squadre e speriamo, chissà, con qualche buona vittoria, di riuscire a raggiungere le finali perché, come ho detto, l’obiettivo è quello di far sempre meglio gara dopo gara e fino a Marzo potremo lavorare su questo e magari raggiungere le finali”.

La prossima gara sarà sabato mattina alle 10.30. Cosa pensi del prossimo avversario?

“Dai risultati credo emerga che Santa Lucia sia in fase di costruzione della squadra e anche loro sicuramente avranno bisogno di tempo come noi, ma in questo weekend penso che potremo indirizzare la gara verso una nostra vittoria. Credo che abbiamo tutto per vincere questa gara”.

Qual è il tuo sogno per questa stagione?

“L’obiettivo primario è di andare ai playoff, ma se parliamo di sogno, beh, il sogno è di arrivare nelle prime quattro e giocare quindi le semifinali”.

Ti piace la città di Reggio Calabria, la tua nuova città?

“Sì, mi piace molto perché amo il mare ed il sole, non mi piacciono la pioggia e la neve che di solito trovo in Polonia in questo periodo. Amo la natura e quando abbiamo tempo libero cerco di visitare qualche posto bello qui intorno o andare in giro per Reggio, al mare e sul Lungomare e divertirmi con tutto quello che c’è qui”.