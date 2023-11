Reggio, un anno fa moriva Cesare Sant’Ambrogio. Inascoltata la proposta di Tuccio, ma lui ci riprova: “istituzionalizzare il Trofeo”

StrettoWeb

“E’ passato un anno, la città non ricordi solo le glorie che sono venute a Reggio a diffondere lo sport più bello del mondo, ma anche le tante famiglie che ne sono state pioniere e paladine. La famiglia Sant’Ambrogio merita un torneo istituzionalizzato dalla città. Ciao Cesare”. Con queste parole l’ex Assessore Luigi Tuccio ha ripostato un articolo di StrettoWeb di un anno fa in cui lo stesso, a qualche giorno dalla morte di Cesare Sant’Ambrogio, chiedeva alla città di istituzionalizzare il Trofeo diventato famoso in tutta Italia.

Proposta, ad oggi, rimasta inascoltata. E così col nuovo post Tuccio ci riprova e rilancia la sua idea, chiamando in causa le iniziative di questi giorni in città per ricordare il 40° dalla prima promozione della Viola in Serie A, evento in cui sono state invitate figure importanti di allora.