Reggina, la FOTOGALLERY di Fenice-Vibonese: la vicinanza a Carminello, il gemellaggio, la sofferenza di Dervishi

Oggi la Fenice Amaranto ha ottenuto il primo pari interno della stagione, contro la Vibonese allenata dall’ex Reggina Antonio Buscè. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche emozioni, nella ripresa meglio la squadra di Trocini, che ha sfiorato il gol, si è vista annullare una rete e ha recriminato per alcuni episodi dubbi in area.

Da segnalare gli striscioni dei tifosi di casa e ospiti per dimostrare vicinanza a Carminello, che qualche giorno fa ha perso la mamma. Occasione, per via della presenza delle tifoserie gemellate, di rinsaldare il legame con gli ultrà di Bari e Salernitana. C’è tutto questo nella fotogallery a cura di StrettoWeb. Presenti anche le immagini della partita e quelle del povero Dervishi (a cui auguriamo buona guarigione) costretto al cambio per via di un brutto infortunio.