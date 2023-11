Rai: Boschi (Iv), ‘affonda ma Meloni continua a fischiettare’

StrettoWeb

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “La Rai affonda e Meloni continua a fischiettare?. Così la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi. ?In pochi mesi, gli ascolti Rai hanno avuto un crollo vertiginoso. La scelta di premiare la fedeltà politica o l?amicizia personale alla prova dei fatti sta arrecando danni all?azienda. Il nuovo corso non solo sta danneggiando la qualità dell?offerta dell?informazione e dell?intrattenimento, ma sta facendo arretrare la Rai in termini di ascolti e di introiti, in favore delle reti private”.

“La Rai di Giorgia Meloni più che essere servizio pubblico è al servizio di un circolo privato di amici del governo. basta pensare al programma ‘Mercante in fiera’ che, con una sonora bocciatura del pubblico, invece da essere un traino penalizza il tg della seconda rete che sino all?arrivo di Pino Insegno nella conduzione del preserale ha sempre avuto uno share al di sopra della media della rete?.

?Sono inutili i tentativi di dare interpretazione ai dati Auditel, appigliandosi all?idea che se torturi i numeri abbastanza a lungo confesseranno qualsiasi cosa. Il quadro è sconfortante ed è necessario correre ai ripari per salvare la più grande azienda culturale del Paese?, conclude.