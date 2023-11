“Prima gli Ultimi”: a Lamezia Terme il progetto solidale “Missione Sanità”

StrettoWeb

È in programma per sabato 11 novembre 2023 alle 16:30 la conferenza stampa di presentazione del progetto “Missione Sanità” che coinvolge l’ambulatorio solidale “Prima gli ultimi” Odv, attivato dal 2019 ed ubicato nei locali del complesso interparrocchiale San Benedetto. Nel corso dell’incontro sarà presentato anche il calendario 2024 “Portali sconfinanti” che raccoglie le immagini dei portali più antichi della città di Lamezia curate dall’artista irlandese Madeleine O’Neill; i dipinti originali saranno in mostra fino al 19 novembre prossimo.

Alla conferenza stampa che si terrà in piazza Ardito (ex gioielleria Nesci di fronte stele della Madonnina) interverranno: Nicolino Panedigrano, presidente ambulatorio solidale “Prima gli ultimi” Odv; Graziella Catozza, responsabile del progetto; Don Fabio Stanizzo, direttore Caritas Diocesi di Lamezia; Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia; gli assessori comunali Teresa Bambara (Politiche Sociali) e Giorgia Gargano (Cultura).

I promotori del progetto “Missione Sanità” tengono a sottolineare che l’ambulatorio solidale “Prima gli Ultimi” Odv si pone in prima linea nel contrasto alla povertà sanitaria considerando il malato più importante della sua malattia: un concetto basilare richiamato più volte anche da Papa Francesco”. Dalla sua inaugurazione nel febbraio 2019 ad oggi la struttura sanitaria, sostenuta da volontari laici, ha offerto gratuitamente circa 1500 visite. Inoltre, chi si reca in ambulatorio, può anche usufruire di utili indicazioni riguardanti percorsi sanitari ad hoc; ciò, grazie alla rete professionale costituita dagli operatori sanitari, tutti professionisti ed esperti di varie discipline mediche, che operano all’interno della struttura.

Visto l’aumento del bisogno riscontrato negli ultimi tempi, con “Missione Sanità” l’ambulatorio solidale amplia la sua partnership grazie alla collaborazione con l’istituto di istruzione superiore “Luigi Costanzo” di Decollatura. Infatti, gli studenti dell’istituto, negli specifici laboratori, realizzano delle protesi dentarie per i pazienti dell’ambulatorio; un percorso solidale intrapreso anche in piena sinergia con la Caritas diocesana.

Si tiene ad evidenziare che il progetto “Missione Sanità” si pone obiettivi ben precisi come “porre fine ad ogni forma di povertà; assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. E, ancora, promuovere e realizzare attività e interventi in relazione ai nuovi bisogni emersi e determinatesi nella fase post-pandemia da Covid -19”. (Progetto Missione Sanità decreto n.8566 del 19.06.2023 ai sensi art. 72 e 73 del d.lgs n.117/2017, CTS fondi ADP 2019-20-21)