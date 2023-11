Presenza sul territorio, incontro tra la V Circoscrizione e la Cisl Messina

StrettoWeb

Incontro nella sede della V Circoscrizione tra il consiglio ed i rappresentanti della Cisl Messina per definire la partnership in vista delle iniziative di Natale, ma non solo. “Ringraziamo il presidente Raffaele Verso – ha detto il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – Per noi la convocazione da parte del consiglio della circoscrizione è un segnale importante della riconoscibilità e della credibilità che la Cisl ha sul territorio grazie al lavoro fatto soprattutto nelle periferie. Siamo pronti ad un nuovo cartellone natalizio nel solco del Natale vissuto lo scorso anno, sicuri di migliorare la presenza della Cisl affinché questo possa essere – soprattutto – l’inizio di un percorso che porti ad un continuo dialogo utile ad affrontare i problemi delle periferie”.

“Fare rete è importantissimo in un territorio come la V circoscrizione – sottolinea il presidente Raffaele Verso – quella della Cisl è una presenza sociale importante nel quartiere. Quella del Natale è solo la prima delle iniziative che confidiamo possano allargarsi ad altri ambiti sociali”.