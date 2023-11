Il Prefetto di Cosenza è cittadino onorario di Diamante: “un gesto di affetto nei miei confronti”

StrettoWeb

“E’ una cittadinanza che mi viene conferita come atto di omaggio alla funzione di Prefetto che sto svolgendo in questa provincia, e ho avuto la piena sensazione che non si tratta di un atto rituale ma dell’atto di affetto di una comunità che vuole condividere con me la passione e l’impegno che profondo nella mia attività”. Ha così detto, non nascondendo la sua emozione, il Prefetto di Cosenza, la dott.ssa Vittoria Ciaramella nell’accogliere la Cittadinanza Onoraria di Diamante conferitale nel corso del Consiglio Comunale straordinario tenutosi ieri pomeriggio.

E’ stato il Sindaco, l’Avv. Ernesto Magorno a esprimere parole di gratitudine e a leggere le motivazioni della Cittadinanza Onoraria alla Dott.ssa Ciaramella: “per gli alti meriti professionali e umani, il profondo senso del dovere e l’encomiabile impegno con cui, quotidianamente, opera in un continuo e proficuo rapporto di collaborazione e confronto con le Istituzioni , a difesa della nostra Repubblica, della legalità e della sicurezza. Nello svolgere la funzione di Rappresentante del Governo sul territorio, ha sempre dimostrato grande competenza, sensibilità e capacità di ascolto, divenendo nel corso degli anni un solido punto di riferimento di indubbio valore per la Città di Diamante”.

L’Assise, i cui lavori sono stati moderati dal Presidente Francesco

Bartalotta, ha visto gli interventi di saluto e ringraziamento per

l’opera svolta dal Prefetto, del Consigliere Daniela Marsiglia per

il gruppo Diamante e Cirella #Siamo Voi e del Capogruppo Antonio

Cauteruccio per il gruppo Uniti per Te. Presenti gli studenti dell’Istituto Comprensivo e dell’IISS che hanno rivolto diverse domande e il loro saluto al Prefetto.

Hanno partecipato alla cerimonia massime autorità civili , militari e religiose, e tra queste il Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro che ha portato il suo saluto. Presenti, tra gli altri, il Dott. Giuseppe Cannizzaro, Questore di Cosenza; il Col. Saverio Agostino Spoto, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza; il Dott. Pasquale Ciocca, Primo Dirigente Polizia Stradale Cosenza; il Tenente di Vascello Michele Lenti – Capo del Circondario Marittimo di Maratea; il Colonnello Giuseppe Dell’Anna, Comandante Provinciale Guardia di Finanza; l’Ing. Giampiero Rizzo, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco-Cosenza.

Al termine assieme alla pergamena con le motivazione della Cittadinanza Onoraria alla dott.ssa Vittoria Ciaramella è stato fatto omaggio da parte del Sindaco di una speciale creazione del Maestro Orafo Gerardo Sacco, anch’egli cittadino onorario di Diamante.