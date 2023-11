Poste Italiane celebra i nonni di Calabria: una pergamena per i 100 anni di Maria Foscaldi

StrettoWeb

Oggi ad Acquaformosa è un giorno speciale: la signora Maria Foscaldi, a pochi giorni di distanza dal compimento del suo 100esimo compleanno, ha ricevuto dalle mani del Direttore della Filiale di Poste Italiane di Castrovillari, Costantino Branchi e dal direttore dell’ufficio postale Carmelo Sirimarco, una pergamena celebrativa per il prezioso traguardo raggiunto. Nel testo della pergamena, i sentiti auguri di Poste Italiane per i cento anni compiuti: “alla nostra Cliente Maria Foscaldi, la Direzione Provinciale di Poste Italiane di Castrovillari e l’Ufficio Postale di Acquaformosa, formulano i migliori Auguri per il raggiungimento di questi splendidi 100 anni”.

Al termine della piccola ma intensa “cerimonia”, alla quale hanno partecipato anche alcuni congiunti della festeggiata, la signora Foscaldi ha voluto ringraziare il Direttore provinciale, il direttore dell’ufficio postale e tutto il personale di Poste Italiane con un sorriso e un arrivederci al prossimo anno. “Volevo ringraziare il direttore Carmelo e tutti gli impiegati – ha detto Zia Maria visibilmente commossa – per questa bellissima festa a sorpresa”.

Nata ad Acquaformosa l’11 novembre del 1923, Maria si è sposata con Carmelo Gennaro. Dal loro matrimonio sono nati 4 figli Rosina, Antonietta Domenico e Lidia. Dopo qualche anno dal matrimonio, il marito di Maria è dovuto emigrare in Germania in cerca di un’occupazione stabile. Rimasta da sola ad Acquaformosa, la signora Foscaldi si è dovuta occupare della famiglia e della lavorazione della terra, l’unica fonte di sostentamento.