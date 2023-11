StrettoWeb

Taormina, 18 nov. (Adnkronos) – “Serve con urgenza il ponte sullo Stretto di Messina, rappresenta un ponte per l’Italia, ma è necessario migliorare i collegamenti. Chiediamoci chi non vuole il ponte di Messina? Solo chi non vuole lo sviluppo, chi è accecato dal finto ambientalismo. Non si rende conto dei benefici che questa struttura può garantire”. Lo ha detto Licia Ronzulli intervenendo a ‘Etna23’.