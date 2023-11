Pnrr, la Sibaritide riparte con 2 milioni di euro per la ristrutturazione

StrettoWeb

Sono stati consegnati stamane nel quartiere di Ponte Nuovo i lavori di “Ristrutturazione delle infrastrutture viarie (raccolta acque bianche, marciapiedi e manto stradale) dal quartiere Ponte Nuovo a via Sibari di Lauropoli”. Alla formale cerimonia erano presenti, oltre al sindaco Gianni Papasso, il presidente del consiglio Lino Notaristefano, il vice sindaco Antonino Mungo, gli assessori Leonardo Sposato ed Elisa Fasanella, una rappresentanza del Consiglio Comunale.

Presenti, inoltre, tra gli altri, l’ingegnere Paola Grosso, responsabile dell’area Pnrr, il vice comandante della Polizia Locale Marcello Papasso, l’ingegnere Bonifacio Cerchiara, rup del procedimento, la progettista ingegnere Giuseppina Bianco, costituitasi in un raggruppamento temporaneo di professionisti con il geologo Francesco Martorano, Cristian Vocaturi, titolare dell’impresa esecutrice.

Nel suo intervento il sindaco Papasso ha parlato di “risultato storico per il rione Ponte Nuovo perché con questo intervento si faranno la raccolta delle acque bianche, i marciapiedi e tante altre opere che i cittadini, e in particolare i tanti residenti del quartiere, attendevano da decenni”. I lavori costeranno complessivamente 1 milione e 947 mila euro e saranno completati in massimo due anni come previsto dal capitolato d’appalto.

“Abbiamo ottenuto i fondi – ha rimarcato il sindaco – partecipando ad un avviso del Pnrr Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b: “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico” senza, quindi, spendere soldi dal bilancio comunale. Nel dettaglio l’intervento riguarda: raccolta acque bianche, marciapiedi, rifacimento asfalto, scalinate, rampe per disabili, interventi spot sui muri, interventi di sostegno all’area, due parcheggi (una in via Amendola e l’altra in via Calipari)”.

“L’offerta migliorativa prevede anche delle fontane mentre in via Case Ises, via Ponte Nuovo e via Capitano di Giacomo, si prevede la realizzazione di interventi a tutela ed al miglioramento del decoro urbano, finalizzati a dare maggiore energia all’area. Si prevede, infatti, il ripristino delle aree verdi, con l’inserimento di piante, alberi e aiuole ed alla realizzazione di due scalinate in corrispondenza di via Case Ises”.

L’area oggetto dei lavori si sviluppa dal quartiere Ponte Nuovo alla via Sibari di Lauropoli, inglobando una serie di vie, nel dettaglio: via Amendola, la Sp 136, via Nicola Calipari, via Leonardo da Vinci, via Cap. Giuseppe di Giacomo, via Case Ises, traversa Hospice, via Pietro Maroncelli e via Sibari.

Gli interventi in oggetto permetteranno un netto miglioramento del sistema viario per l’intero comune di Cassano, nonché dell’area di Lauropoli, dotando così i cittadini e i diversi utenti in transito di un’adeguata e confortevole viabilità, di aree di parcheggio, evitando problemi e disagi legati al manto stradale e/o alla sosta dei veicoli in luoghi non consoni. Inoltre, con la creazione della nuova fognatura per la raccolta delle acque bianche, si andrà a migliorare quella esistente evitando disservizi. Tutti gli interventi previsti, infine, saranno accompagnati da operazione mirate a migliorare il decoro urbano.