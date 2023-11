Pnrr: Boccia, ‘Fitto esca da studi tv, torni in Parlamento e risponda ai sindaci’

StrettoWeb

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “In capigruppo abbiamo chiesto che Fitto torni in Aula a parlarci di Pnrr perché è in grave ritardo e il ministro tra una trasmissione Tv e l’altra continua a raccontare un mondo fantastico che non c?è, che non coincide con la realtà?. Così il presidente dei senatori Francesco Boccia conversando con i giornalisti a Palazzo Madama.

“I sindaci continuano a protestare e le risorse, a differenza di quello che lui dice, non arrivano perché sugli asili nido in realtà noi avremmo fatto e chiuso gli investimenti nei termini del Pnrr e lui sta costruendo un’altra narrazione. Vorremmo che uscisse dagli studi televisivi – concluso Boccia – tornasse qui”.