Piccoli borghi alla riscossa: nasce l’Unione dei Comuni Aree Interne Alto Jonio

Una nuova era per i borghi storici delle aree interne dell’Alto Jonio Cosentino: la lotta contro lo spopolamento si contrappone alla volontà di rilanciare quei piccoli paesi intrisi di tradizione i quali, grazie alla sinergia tra le Istituzioni e i cittadini, puntano sempre più in alto. In data 11 novembre infatti, preso la sala consiliare di Nocara, è stata istituita l’Unione dei Comuni Aree Interne Alto Jonio. Presenti tutti i Sindaci dei borghi interessati i quali, penna alla mano, hanno dato la propria adesione:

Albidona: Sindaco Leonardo Aurelio

Alessandria del Carretto: Sindaco Domenico Vuodo

Canna: Sindaco Paolo Stigliano e Presidente dell’Unione

e Presidente dell’Unione Castroregio: Sindaco Sandro Adduci

Montegiordano: Sindaco Rocco Introcaso

Oriolo: Sindaco Simona Colotta

Nocar:a Sindaco Maria Antonietta Pandolfi

Presenti all’incontro anche il Sindaco di Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia, prossimo Comune che entrerà a fare parte dell’Unione, il Sindaco di Castrolibero Orlandino Greco, il presidente dell’UNCEM Marco Bussone e ha concluso gli interventi l’Assessore Regionale Gianluca Gallo. “Una giornata storica e memorabile per il nostro territorio che inizierà da subito i lavori per delineare un piano strategico dell’Unione che possa rendere i nostri territori più attrattivi sia per il Turismo che per la nostra economia”, si legge nella nota del Comune di Montegiordano.

“Sono davvero tante le iniziative che si intraprenderanno nel corso di questi anni, iniziative che saranno funzionali ad un generale miglioramento delle condizioni di vita, ad un potenziamento dei servizi per l’intera Unione, alla creazione di un Brand Territoriale che possa renderci riconoscibili ed attrattivi, alle opportunità di lavoro, di attrarre nuovi investimenti ed investitori, di partecipare a bandi esclusivi per le Unioni per migliorare le infrastrutture e tante altre opportunità che potrebbero cambiare le sorti di questo nostro territorio. L’Unione è nata per dare più forza e più voce ad ogni singolo Comune che ha deciso di combattere insieme per un futuro migliore”, conclude la nota.