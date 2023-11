Pd: Schlein, ‘tutti i partiti maschilisti, soffitto di cristallo si rompe solo tutte insieme’

StrettoWeb

Roma, 23 nov (Adnkronos) – Tutti i partiti sono maschilisti? “Sì, assolutamente sì. Il sessismo è strutturale nella nostra società e anche in politica, che è specchio della società”. Lo ha detto Elly Schlein a L’aria che tira, su La7.

“E’ un errore pensare che il soffitto di cristallo lo rompiamo da sole, l’ho contestato a Giorgia Meloni. Il soffitto di cristallo lo rompi solo insieme, se le altre donne non riescono nemmeno a vederlo il soffitto non abbiamo cambiate le cose -ha spiegato la segretaria del Pd-. Insisto sulla differenza tra leadership femminile e femminista, che è quella che ha l’ossesione di migliorare la situazione di tutte le donne e non di accontentarsi di una eccezione a una regola”.