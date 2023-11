StrettoWeb

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Elly Schlein è salita sul palco della manifestazione a Roma per un ringraziamento alle volontarie e ai volontari in piazza e per ringraziare Giuseppe Conte e la delegazione M5S insieme a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs per la partecipazione. “Vorrei ringraziare gli esponenti delle altre forze politiche di opposizione che sono qui con noi”, ha detto.