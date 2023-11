Paura in provincia di Cosenza: divano in fiamme in un appartamento

StrettoWeb

Grande spavento per gli abitanti di San Sosti, un comune in provincia di Cosenza: ieri pomeriggio, durante la festività di Ognissanti, del fumo nero ha cominciato ad uscire da un appartamento situato in Via Diaz. I residenti, spaventati, hanno subito temuto il peggio: un incendio infatti, si è sviluppato all’interno dell’abitazione mandando in fumo il divano, danneggiando mobili e vari suppellettili fino ad annerire completamente le mura della casa.

Fortunatamente, la famiglia che vi abita si trovava fuori al momento dell’incendio: trattasi di un nucleo familiare di origine romena ben nutrito, composto da tre adulti e anche bambini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno prontamente estinto le fiamme. Purtroppo però, la casa risulta al momento inagibile e la famiglia ha dovuto passare la notte altrove. Si indaga sulle cause che hanno portato all’incendio.