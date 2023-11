Paolo Chillé, l’87enne messinese tifoso del Torino: il viaggio a Messina e l’omaggio dei giocatori granata

StrettoWeb

StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Top Partner del Torino FC, ha deciso di rendere omaggio a un tifoso granata molto speciale: Paolo Chillè, messinese classe 1936, innamorato del Toro da oltre 70 anni. “Zio Paolo”, diventato noto per l’amore con cui ha cantato un coro del Torino sulle tribune dello stadio Arechi di Salerno, oggi è protagonista di un’esclusiva iniziativa che il brand di intrattenimento sportivo ha deciso di dedicargli.

StarCasinò Sport, accompagnato dalla giornalista e conduttrice TV Lucrezia Maritano, ha portato nella sua Messina un video-messaggio da parte di alcuni giocatori del Torino e una maglia granata autografata. Così come quello del Grande Torino, il lungo viaggio dei regali è iniziato nello storico stadio Filadelfia: lì i calciatori Linetty, Gineitis e Ricci hanno registrato il video e autografato la maglietta per Chillè. Poi, dopo il volo Milano-Reggio Calabria e il traghetto per il mare dello Stretto, nella città siciliana la giornalista ha incontrato Paolo per consegnargli i regali di StarCasinò Sport e per guardare insieme una partita del tanto amato Toro. Il video di questo lungo viaggio attraverso l’Italia è disponibile sui canali digitali di StarCasinò Sport.

La scintilla d’amore tra Chillè e il club piemontese è scoccata nei lontani anni ’40, quando il Grande Torino di Valentino Mazzola incantava gli stadi di tutta Italia ed Europa con le gesta dei suoi campioni. La passione ha poi attraversato tutto lo scorso secolo, arrivando immutata fino ai giorni nostri e coinvolgendo anche i suoi figli: l’amore di “Zio Paolo” per il Torino è tanto grande quanto contagioso. Oltre ai pellegrinaggi a Superga e alle trasferte nei campi di tutta la penisola, Paolo è anche uno dei soci fondatori del Toro Club “Sicilia Granata”. È lì che sorprende tutti con il racconto delle storiche formazioni del Torino, che ricorda gelosamente tutte a memoria.

“Quando ci siamo imbattuti nel racconto di Paolo Chillè e della sua grandissima passione per il Torino, ci siamo emozionati. Negli ultimi settant’anni Paolo è sempre stato al fianco della sua squadra, come un vero e puro cuore granata. Ci sembrava doveroso, quindi, rendere omaggio a questa storia d’amore così bella e così duratura. Questa favola rappresenta l’essenza dello sport che fa vivere emozioni profonde e indelebili nel tempo, capaci anche di tenere insieme diverse generazioni. Non possiamo fare altro che ringraziare Paolo Chillè, la cui purezza d’animo è di grande insegnamento per tutti noi” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.