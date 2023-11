Pallanuoto, tante recriminazioni il Cosenza che perde contro Brizz Nuoto

StrettoWeb

Quante recriminazioni. Perde in casa la Olio di Calabria Igp contro la Brizz Nuoto. 11-12 il risultato finale appannaggio della squadra ospite. Tante emozioni, ad ogni modo. Pubblico di Cosenza fantastico e bambine che hanno accompagnato le due squadre, ad inizio partita, con maglietta e cappellino del main sponsor. 3-2, 2-3, 2-4, 4-3 i parziali dei quattro tempi. A segno, per Cosenza Pallanuoto, Ciudad (4), Salcedo (2), Ermakova (2), Malluzzo (1), Morrone (1), Nisticò (1). Arbitri della partita Stefano Alfi e Mattia Gomez. La Brizz si è domostrata una buona squadra, che rispetto allo scorso anno si è rinforzata, e che come Cosenza punta alla salvezza.

A fine match, il commento arriva da Carola Sesti: “partita molto intensa come ci aspettavamo ma non ci abbattiamo”, afferma la Sesti. “Dobbiamo pensare, ancora, a lavorare meglio. A lavoro da subito per tornare a vincere”, la sua promessa. Amarezza per il mister Francesco Fasanella, il presidente Manna e tutto l’ambiente. Da lunedì nuovi allenamenti e ancora maggiore impegno per il campionato di Serie A1.