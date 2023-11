Pallanuoto, Serie A femminile: Olio di Calabria Igp Cosenza perde a Rapallo 16-4

StrettoWeb

Una gara difficilissima che non ha consentito, alla Cosenza Pallanuoto, nessun margine di manovra. Termina 16-4 il match, valevole per il massimo campionato di pallanuoto femminile, contro la squadra di casa di Rapallo. 3-0, 5-2, 5-0, 3-2 i rispettivi parziali. Arbitri della partita Francesco Romolini e Marina Valdettaro. Rapallo si è immediatamente rimesso in carreggiata rispetto alla partita prendente che non era andata per nulla bene. “La gara contro Rapallo sarà sicuramente un match difficile. L’ultima partita per loro non è andata bene quindi avranno certamente voglia di rifarsi”, aveva commentato prima della partita Francesca Zaffina, vicecapitano della squadra bruzia. Nonostante le assenze importanti della Olio di Calabria Igp, la squadra allenata da mister Fasanella non ha mai messo in difficoltà Rapallo. Ad ogni modo non sono queste le partite che devono destare preoccupazioni e malcontenti. La Cosenza pallanuoto deve guadagnarsi la salvezza in acqua contro le squadra alla portata, più che con le corazzate del campionato di serieA1.

“È stata sicuramente una partita difficile; c’è da lavorare ancora molto e da lunedì inizieremo subito a lavorare forti come stiamo facendo in tutte queste settimane. Questa partita però non ci deve far abbattere perché sabato abbiamo un’altra partita salvezza importante contro la brizz e quindi dobbiamo lavorare forte per tutta la settimana”, ha affermato Cristina Malluzzo. Da lunedì, infatti, tutte di nuovo in vasca, per gli allenamenti e per provare nuovi schemi di gioco in vista del prossimo match, previsto per sabato 11 novembre, nella piscina di Cosenza, contro Brizz Nuoto.