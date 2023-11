Palermo, la stazione ferroviaria cambia nome | DETTAGLI

StrettoWeb

La stazione ferroviaria di Palermo cambia nome. Da qualche giorno è stata emessa la circolare territoriale n°43 del 2023: dal 3 dicembre viene ridenominata la LdS di “Punta Raisi” in “Palermo Aeroporto”. La nuova denominazione è un segnale dell’accentuato ruolo di questa stazione come punto di accesso primario per i viaggiatori diretti all’aeroporto e viceversa.

L’iniziativa potrebbe anche contribuire a promuovere il trasporto pubblico ferroviario come opzione preferibile per i viaggiatori diretti all’aeroporto.