Catanzaro, si va a Palermo. Vivarini: “il derby ci ha dato forza”. E poi la frase d’amore sui tifosi…

“La vittoria del derby ci dà consapevolezza e che possiamo fare bene in questo campionato. Ci dà anche spensieratezza e forza. Tre sconfitte ci potevano far perdere un po’ di sicurezza sulle cose che facciamo, ma abbiamo ritrovato lo spirito giusto e speriamo che a Palermo riusciamo a confermarci. La partita è proibitiva, la squadra avversaria è fortissima nonché allestita per traguardi importanti, ma è pur sempre una partita di calcio”. Esordisce così, Vincenzo Vivarini, in conferenza stampa. Sospiro di sollievo per l’allenatore del Catanzaro, secondo cui la vittoria nel derby ha tolto cattivi pensieri. Ora, però, testa al Palermo, tra le favorite ma un po’ in difficoltà: si gioca domani sera al Barbera, in anticipo.

Sul derby: “Contro il Cosenza una vittoria diversa, anche aspettando l’avversario? A inizio campionato – ha aggiunto il mister – avevo parlato di squadra dalle mille varianti, noi abbiamo dei principi ben precisi ma ci sono degli avversari tutti organizzati sotto l’aspetto tattico. Contro il Cosenza non volevamo lasciare l’iniziativa a loro, ma loro erano bravi a costruire; per questo noi siamo stati un po’ più bassi”. Sull’obiettivo. “Lo sapete come ragiono io, a me interessa Palermo. Anche l’anno scorso non guardavo la classifica, poi è chiaro che giochiamo sempre per vincere e non speculiamo. L’obiettivo è la partita che incontriamo, la partita è la salvezza e quindi si va avanti così”. A Palermo i tifosi del Catanzaro saranno un migliaio: “non è una novità, ogni tifoso del Catanzaro vale per quattro delle altre squadre“, chiude Vivarini con questa frase d’amore.

Palermo-Catanzaro, i convocati di Vivarini