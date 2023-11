Il Padel internazionale sbarca a Cittanova con il Torneo “Open Riabilia”

StrettoWeb

Il Padel internazionale alla Globo Padel Arena di Cittanova. Quarantasei atleti provenienti da diverse regioni, tra cui Lazio e Sicilia, stanno caratterizzando il Torneo “Open Riabilia”. Special guest dell’evento, il giocatore argentino Nicolas Zurita (attualmente numero 147 nel ranking del circuito prestigioso del World Padel Tour). La competizione, iniziata il 12 novembre, sta offrendo incontri di alto livello e promette uno spettacolo sportivo di altissimo livello con il tabellone finale che inizierà venerdì 17 novembre. Ciò che rende questo torneo ancora più unico è la presenza di atleti di seconda categoria che, con il loro talento e impegno, si prevede mostreranno un padel mai visto prima in provincia.

“Il Globo Padel Tennis Club è grato e entusiasta di accogliere atleti provenienti da così lontano, contribuendo a creare un’atmosfera di competizione eccezionale e un’opportunità per gli appassionati di vedere il padel portato ad un nuovo livello. Per gli appassionati di questo sport e i media interessati, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti e a vivere con noi l’emozione di questo torneo contattandoci al numero 3756634819. Il Globo Padel Tennis Club non vede l’ora di accogliere atleti e spettatori per un’esperienza sportiva indimenticabile”, si legge nella nota.