Padel, il Circolo Crucitti pronto a ospitare il 1° Open Oxford Institutes: ricco montepremi, tutte le INFO

Il Circolo Tennis Padel Crucitti comunica che “sabato 25 novembre 2023 alle ore 10:30 presso Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del prestigioso 1° Open Oxford Institutes – Torneo di Padel FITP Circolo Crucitti – Doppio Maschile. Per la competizione è destinato un montepremi € 1.000,00. La conferenza sarà l’occasione ideale per fornire dettagli essenziali sull’evento sportivo, che si svolgerà da giorno 27 novembre a giorno 10 dicembre presso la sede del “Circolo Crucitti”, sita in Via Galvani,10″.

Il 1° Open Oxford Institutes – Torneo di Padel FITP – Doppio Maschile rappresenta un momento clou per la comunità sportiva locale e la conferenza stampa sarà l’opportunità perfetta per condividere il fervore e l’emozione di questo straordinario evento. Il torneo rientra tra le molteplici iniziative programmate in questo 2023 dal Circolo Crucitti, a partire dalla ormai storica Scuola Tennis e Padel, Centro Estivo, Racchette in Classe, passando anche dal recente progetto Evergreen Over 65 della Fitp – Federazione Tennis e Padel. Quest’ultimo progetto ha l’obiettivo di avvicinare gli Over 65 allo sport, aiutandoli a riscoprire il piacere dell’attività fisica e adottare uno stile di vita più sano.

Oltre il montepremi sono messi in palio gli ultimi punti FITP – Federazione Tennis e Padel validi per la classifica nazionale 2023. Proprio per questi motivi è prevista la partecipazione di atleti provenienti da altre province della nostra regione con l’inclusione dalla vicina costa siciliana. Saranno presenti, oltre alle prestigiose autorità, anche una parte dei partecipanti ai già attivi progetti che il Circolo promuove, quali: “Racchette in classe” e “Evergreen maschile e femminile Over 65”.