Orrore a Botricello, 23enne uccide a coltellate il padre: paese sotto shock

Un giovane di 23 anni ha ucciso a coltellate il padre dopo una discussione avvenuta in casa. Il fatto è accaduto a Botricello, centro della costa ionica del Catanzarese. La vittima è un muratore di 52 anni, Francesco Cosco e a colpirlo è stato il figlio di 23 anni, Alessio, con problemi psicologici.

Il primo a giungere sul posto è stato il medico di famiglia, allertato pare da un congiunto. In pochi minuti sono intervenuti un’ambulanza e i carabinieri. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso, ma è stato fatto rientrare in sede dal momento che per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La tragedia ha scosso l’intera cittadina, dove la famiglia è molto nota e stimata. Sono in corso indagini sulle cause che hanno potuto portare all’omicidio.