OpenAI: cda allontana il fondatore Altman, Murati ceo ad interim

Roma, 17 nov. – (Adnkronos) – Cambiamento ai vertici di OpenAI: il cda dell’azienda che ha sviluppato il sistema ChatGpt ha deciso l’allontanamento del fondatore e ceo Sam Altman che con effetto immediato lascerà anche il board. Al suo posto ad interim Mira Murati, Chief Technology Officer dell?azienda.

“La partenza di Altman – si legge in un comunicato – fa seguito a un processo di revisione da parte del consiglio, che ha concluso che egli non è stato coerentemente sincero nelle sue comunicazioni con il consiglio, che non ha più fiducia nella sua capacità di continuare a guidare OpenAI”.