L’oncologo cosentino Turano è il nuovo coordinatore calabrese dell’Aiom

Il dottore Salvatore Turano, oncologo all’ospedale “Annunziata” di Cosenza è il nuovo coordinatore calabrese dell’Aiom, l’Associazione italiana oncologi medici. Resterà in carica per il biennio 2023/2025. L’elezione dello specialista cosentino si è svolta nell’ambito del 50esimo congresso nazionale che si è tenuto a Roma. Del nuovo direttivo Aiom Calabria fanno parte Francesco Grillone, Segretario, Gian Luca Cervo, Tesoriere, e i consiglieri Antonio Caputo, Antonella Crispino, Teresa Del Giudice, Giancarlo Di Pinto e Francesco Serranò. Il dottore Turano è membro dell’associazione dal 2003 e ha un ruolo attivo regionale da oltre 15 anni.

“Lo scopo dell’Aiom – dice Turano – è quello di tenere costantemente aggiornati gli oncologi e le strutture ospedaliere oncologiche nella gestione dei pazienti. Senza dimenticare che l’associazione ha anche il compito di interfacciarsi con le istituzioni, regionali e nazionali, per promuovere la diffusione della cultura della prevenzione, ma anche assicurare l’accessibilità ai farmaci innovati e all’implementazione delle reti oncologiche. La Calabria può contare su eccellenti professionisti anche in campo oncologico, che devono lottare contro la disinformazione ed il pregiudizio. Ecco, l’Aiom regionale profonderà energie anche in questo”.