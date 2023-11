Omicidio-suicidio a Milano: uccide il marito calabrese e poi si toglie la vita

StrettoWeb

Una tragedia che arriva dal Nord Italia, dalla città meneghina nel quartiere Corbetta: una strage che ha segnato per sempre la vita del figlio della coppia, composta da Vita Di Bono e Luigi Buccino, che ha trovato i loro corpi senza vita nella camera da letto. La grave vicenda risale a domenica scorsa, 5 novembre, quando il ragazzo 24enne è rincasato in serata e si è trovato di fronte a quella scena drammatica: i genitori, lei di 47 anni e lui di 54 anni, erano riversi sul letto e presentavano armi da taglio su tutto il corpo.

Una fine terribile che, sin da subito, ha fatto pensare ad un omicidio-suicidio da parte della moglie di origine ligure la quale, secondo le prime ipotesi, presentava problemi psichici ed era accecata da una forte gelosia nei confronti di Luigi, un muratore originario di Corigliano Calabro. Grande lavoratore, dopo aver vissuto per lungo periodo nella cittadina di Villapiana Scalo, si era trasferito ormai da oltre 10 anni al Nord per cercare fortuna. Con Vita aveva creato una famiglia: la figlia Sara, indipendente da anni, e il figlio Christian che li ha ritrovati, temporaneamente a casa dei genitori per via dei lavori di ristrutturazione nel suo appartamento.

I primi rilevamenti da parte della Polizia Scientifica fanno pensare che Luigi sia stato aggredito dalla moglie nel sonno, colpito con più fendenti prima alla schiena e poi alla gola. Dopo averlo trucidato, Vita si sarebbe tolta la vita tagliandosi prima le vene e poi recidendosi il collo. Uno scenario terribile, il quale dovrà essere confermato dagli inquirenti che stanno già indagando attentamente sulle vicende che hanno interessato la coppia.

Vita Di Bono, casalinga di Genova, ha un passato segnato da problemi psichiatrici: la donna infatti, aveva già tentato il suicidio ed era stata ricoverato in ospedale e poi affidata alle cure dei servizi sociali. Le informazioni trapelate finora parlano di una moglie gelosissima, convinta che Luigi l’avesse tradita più volte e che, anche al momento dell’uccisione, intrattenesse rapporti con un’altra donna. Secondo le testimonianze dei vicini raccolte dai Carabinieri di Abbiategrasso, i due non andavano più d’accordo e stavano pensando di separarsi.