Netcomm, acquisti online: superati i 54,2 miliardi nel 2023

Il mondo dell’e-commerce negli ultimi anni sta registrando dei numeri sempre più elevati. Quelli che riguardano in particolar modo l’anno corrente, il 2023, sono impressionanti, tanto che si parla di un fatturato che a livello nazionale ha già superato i 54,2 miliardi di euro. Un recente studio, infatti, ha dimostrato come questo settore sia sempre più in crescita, per questo motivo nelle prossime righe effettueremo un’analisi ancora più dettagliata in merito.

L’e-commerce in Italia

In Italia come già accennato in precedenza, secondo quanto riportato dallo studio effettuato dall’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano 1 e Netcomm, gli acquisti online nel 2023 hanno oltrepassato quota 54,2 miliardi di euro. Nel corso di quest’anno si stima che ben 33 milioni di italiani hanno acquistato prodotti online da ogni parte della Penisola, tanto che uno dei vantaggi principali dell’e-commerce, che scopriremo tra poco, è proprio quello di poter ordinare tutto ciò di cui abbiamo bisogno anche a centinaia di km di distanza, senza spostarsi e recarsi necessariamente in un luogo fisico. Nonostante l’inflazione, infatti, nel nostro Paese le esportazioni sono notevolmente aumentate e l’export italiano di prodotti nel 2023 è stato caratterizzato da una crescita del 6,8%. I settori nei quali viene maggiormente sfruttato il potenziale dell’e-commerce sono quelli del turismo e dei trasporti (+30%), del beauty (+11%), dell’editoria, dell’informatica e dell’elettronica (+8%), e dell’abbigliamento e dell’arredamento (+7%). Un settore nel quale invece è stata registrata una lieve discesa nella crescita è stato quello del food (-0,5%).

I vantaggi dell’e-commerce

Tra i tanti vantaggi dell’e-commerce, come quello di cui abbiamo parlato precedentemente, rientra senza ombra di dubbio il fatto che i negozi online sono aperti 24 ore su 24 sette giorni su sette. Inoltre, rispetto al mercato fisico, sul digitale c’è l’opportunità di comparare molto più velocemente e facilmente i prezzi per scegliere il prodotto più conveniente. A tal proposito, infatti, un altro vantaggio è quello legato al risparmio del tempo e al fatto che si può trovare una grande varietà di scelta per quanto concerne anche prodotti di nicchia. Infine, uno degli aspetti negativi del mercato fisico è sicuramente quello della folla, problema che non viene riscontrato nel settore dell’e-commerce. Ovviamente per usufruire di questi vantaggi e per non cadere in pericolose trappole è necessario saper distinguere un e-commerce affidabile da uno che invece non lo è. In questo senso è consigliabile fare verifiche tramite siti che forniscono report sulle aziende come iCRIBIS; inoltre, è bene anche controllare che il sito di riferimento utilizzi il protocollo HTTPS e verificare le recensioni online di altri utenti.

Come aprire un e-commerce ed una partita IVA

Per aprire un e-commerce di successo fondamentalmente esistono tre strade diverse: la prima è quella di aprire un negozio online in pochi clic a costi contenuti o addirittura gratuitamente, la seconda è quella di acquistare un dominio ed uno spazio Web sul quale poter installare un Content Management System, mentre la terza ed ultima è quella di contattare grandi store digitali già esistenti, come ad esempio Amazon. A prescindere da tutto, la scelta ovviamente va fatta sulla base delle proprie possibilità. Se la prima strada è più idonea per coloro che non hanno un budget importante e che vogliono gestire un negozio di piccola portata, la seconda è più adatta per chi ha intenzione di fare un investimento più importante dal punto di vista economico. La terza, invece, è più idonea a chi possiede già un negozio fisico ed ha intenzione di espandere la propria attività anche online. Tuttavia, qualsiasi negozio si voglia aprire è necessario disporre di una partita IVA entro 30 giorni dall’inizio della propria attività. Dopodiché, i passi successivi sono in primis quello di costituire una ditta individuale e iscriversi alla Camera di Commercio della provincia di residenza, mentre in secondo luogo quello di indirizzare al Suap la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.