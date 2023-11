Nascondeva in auto una roncola, un coltello e un’accetta: denunciato un uomo a Cosenza

StrettoWeb

I controllo nell’hinterland cosentino, coordinati dal Questore Giuseppe Cannizzaro, si fanno sempre più stringenti: ieri mattina, la Polizia di Stato ha fermato un veicolo sospetto con due persone a bordo. I soggetti hanno mostrato insofferenza nei confronti degli agenti che hanno proceduto con i controlli di routine: il conducente è risultato già schedato per precedenti in materia di droga. A seguito di perquisizione personale e del veicolo, i poliziotti hanno fatto un’amara scoperta: ritrovati una roncola con lama di 35cm, un’accetta di 57cm ed un coltello a serramanico. Il soggetto, interrogato sulla presenza degli oggetti, non ha saputo dare una spiegazione: è stato quindi denunciato per possesso ingiustificato di armi atte ad offendere.