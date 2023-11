Motta San Giovanni, l’assessore Giusy Vacalebre al coordinamento nazionale Anci giovani

StrettoWeb

Importante giornata di formazione quella organizzata da ANCI Giovani che, a Roma, ha visto protagonisti amministratori under 35 pronti a scrivere insieme il programma della prossima Assemblea Nazionale Anci Giovani 2024. Un momento di confronto aperto a tutti i componenti dei Coordinamenti Regionali e agli amministratori comunali under-35 per condividere e riflettere sulle priorità e le proposte da fare per ciascuno dei temi individuati per la prossima assemblea che si svolgerà a febbraio a Montecatini Terme. Nei tavoli di brainstorming, condotti dai coordinatori regionali di Anci Giovani, sono stati sintetizzati gli output da lanciare come proposte concrete ai panel della prossima assemblea Nazionale. Europa, ambiente, agricoltura e turismo sono stati i temi affrontati.

“Rientro nel mio Comune – dichiara l’assessore Giusy Vacalebre – felice e fiera di aver rappresentato per la seconda volta il nostro territorio, grazie all’opportunità datami dal sindaco Giovanni Verduci, sempre attento alle esigenze del territorio e della nostra comunità e per tale motivo sensibile alla continua formazione e al confronto con altre realtà. Momenti come questi ci fanno ben sperare, ci responsabilizzano e ci ricaricano di sempre nuove energie. Solo attraverso la collaborazione ed il confronto è possibile diminuire le distanze, far conoscere i nostri territori e creare sinergie con realtà anche distanti geograficamente dalle nostre”.