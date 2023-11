Motta San Giovanni, eletto il nuovo Consiglio Direttivo Regionale del SI.NA.M. Calabria

StrettoWeb

Il SI.NA.M. dopo aver sforato quota mille iscritti, non cessa la sua folle corsa, aggiungendo primati a primati…oggi in Calabria si è scritta una nuova pagina di storia sindacale militare. Alla presenza degli aderenti regionali, del precedente Consiglio Direttivo Regionale e del Consiglio Direttivo Nazionale, presente anche in collegamento remoto è stato formalmente votato il primo Consiglio eletto della Forza Armata. E’ Pierpaolo Colella il nuovo e primo Segretario Generale Regionale del SI.NA.M. Calabria, il sindacato del personale militare della Marina Militare e della Guardia Costiera per la Calabria. E’ stato eletto a Motta San Giovanni (RC) al termine della prima Assemblea dal Consiglio Direttivo Regionale, anch’esso neo eletto nella stessa giornata.

L’Assemblea Congressuale su proposta del Commissario Regionale uscente, Giuseppe Altomonte, ha eletto Presidente dell’Assemblea il Segretario Generale Nazionale, dott. Pasquale De Vita, che ha assunto la direzione dei lavori ed ha dato apertura alle operazioni di voto on line.

Ai lavori congressuali hanno partecipato in presenza in presenza ed in collegamento remoto (webinar) il 76% degli iscritti in servizio nella Regione calabrese, sui circa 260, ai quali è stato garantito dalla Segreteria Nazionale la possibilità di una partecipazione attiva mediante la piattaforma di votazione online certificata ELIGO Evoting.

Assemblea Congressuale calabrese con il proprio voto ha deciso la formazione del nuovo Consiglio Direttivo Reginale, dove il plebiscito ha scelto, in particolare, di eleggere dirigenti nazionali le prime 2 (due) colleghe ovvero Graziella CARA e Sonia COVELLO, le prime 2 quote rosa elette. Sono stati eletti altresì i colleghi Antonio MALERBA, Danilo CASTIGLIONE, Fausto DE CARIA, Angelo CASSANELLI, Francesco MOLLO e Cosimo MOTOLESE, completando la squadra del massimo organo regionale del SI.NA.M.

Durante i lavori del Congresso è intervenuto anche l’On.le dr. Giuseppe MATTIANI, Consigliere della Giunta Regionale della Calabria nonché Presidente della Vª Commissione Riforme, il quale ha rappresentato il suo impegno per garantire il trasporto gratuito su gomme e ruota ferrata a tutto il personale della Guardia Costiera e della Marina Militare, già attualmente in fase avanzata di conclusione presso i competenti uffici della Regione Calabrese.

Su questa particolare conquista si deve riconoscere il particolare merito al Commissario Regionale SI.NA.M. Calabria uscente, Giuseppe ALTOMONTE, il quale durante il suo mandato, conferito dal Segretario Generale Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale da 2 anni or sono, si è speso oltre ogni misura nell’interesse del personale militare della Forza Armata presenti in regione e non solo.

Nel corso dei lavori l’assemblea congressuale Il neo eletto Consiglio Direttivo Regionale SI.NA.M. Calabria, ha eletto all’unanimità il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale SI.NA.M. Calabria, il collega Fausto DE CARIA, ed è stato eletto infine il Segretario Regionale Vicario, Danilo CASTIGLIONE.

Sarà cura del nuovo esecutivo calabrese completare la formazione della squadra vincente della Segreteria Regionale del SI.N.A.M. Al termine dei lavori è stato dato corso al tradizionale passaggio del testimone fra il Commissario Regionale uscente, Giuseppe ALTOMONTE, ed il neo eletto Segretario Generale Regionale, Pierpaolo COLELLA, dove sono stati formulati i rituali ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro per la nuova sfida, procedendo alla consegna dei tradizionale foulard e cravatte del SI.NA.M., quale formale investitura.

Si sono uniti in coro tutto il Consiglio Direttivo Nazionale, i Commissari delle Segreterie Regionali costituite. Il Segretario Generale Nazionale, Pasquale DE VITA, nel formulare i propri complimenti e gli auguri al nuovo sodalizio eletto, ha partecipato un particolare ringraziamento al collega Giuseppe ALTOMONTE per quanto operato sino alla data odierna, i cui brillanti risultati hanno raggiunto mete inaspettate. L’intera platea calabrese si unita al ringraziamento con una standing ovation interamente dedicata al collega Giuseppe ALTOMONTE, al quale il Consiglio Direttivo Nazionale, su proprosta del Segretario generale Nazionale, ha voluto conferire la designazione di Segretario Nazionale C.P. del SI.NA.M., con l’incarico di collaborare in una più intensa attività di lavoro a favore degli iscritti.