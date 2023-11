Motomondiale: Pablo Nieto, ‘nelle corse può succedere tutto ma titolo dipende da Bagnaia’**

StrettoWeb

Roma, 22 nov. – (Adnkronos) – “Ci sono ancora 37 punti in palio e nelle corse può succedere di tutto sarà fine settimana spettacolare e molto duro per entrambi i piloti. Martin darò tutto a Valencia, dove correrà in casa ma Bagnaia con 21 punti di vantaggio è decisamente favorito: il titolo dipende da lui”. Così all’Adnkronos Pablo Nieto, ex pilota e attuale manager del team VR46, in merito alla lotta iridata tra i due piloti Ducati Francesco ‘Pecco’ Bagnaia e Jorge Martin. “Mentre Martin è praticamente obbligato a vincere sia la sprint, sia la gara vera e propria, Pecco può gestire, si deve limitare a non fare errori, con due piazzamenti porta a casa il campionato”, aggiunge il 43enne spagnolo che non si sbilancia su chi affiancherà Marco Bezzecchi nel team VR46 la prossima stagione, dopo il passaggio di Luca Marini alla Honda.

“Ancora non si sa ma tra già a Valencia tra pochi giorni lo annunceremo”. Per la prossima stagione Nieto prevede ancora una supremazia Ducati, con un Marc Marquez in più. “Sono sicuro che Honda e Yamaha torneranno ad alto livello ma pensarle da titolo già nel 2024 non credo, mi aspetto ancora le Ducati davanti. Marquez è un grande pilota ma viene da alcune stagioni complicate segnate da diversi problemi fisici, sarà interessante vedere nei test come andrà per capire se potrà giocarsi anche lui il titolo”.