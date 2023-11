MotoGP, l’Italia esulta: Pecco Bagnaia è ancora campione del mondo

StrettoWeb

Grande domenica, oggi, per lo sport italiano. In attesa della finale di Coppa Davis di Tennis, c’è già un vincente, ed è in MotoGP: Pecco Bagnaia, infatti, è campione del mondo. Gli sono bastati 7 giri, al GP di Valencia. Al settimo, Jorge Martin è caduto, spianando la strada all’italiano per il titolo di Campione del mondo. Bagnaia, su Ducati, bissa il Mondiale dello scorso anno.