Morti abbracciati respirando gas dell’auto: il macabro suicidio di una coppia italiana

Una drammatica notizia ha sconvolto la notte a Brescia. Due coniugi, lei 39 anni e lui 57, si sono infatti suicidati, insieme, nel garage di casa, respirando il gas di scarico dell’auto. Gli inquirenti hanno sin dall’inizio portato avanti l’ipotesi di duplice suicidio, per la mancanza di segni di violenza e per i precedenti (è stato ritrovato un biglietto, ma risalirebbe a un altro tentativo di suicidio di qualche giorno prima). Tra l’altro, i due sono stati ritrovati abbracciati.

La tragedia sarebbe maturata in un contesto di depressione. La donna era madre di due figli avuti da una precedente relazione. Due giorni fa il padre della 39enne ne aveva denunciato la scomparsa in quanto la figlia non si era presentata a prendere i figli piccoli che aveva in affido condiviso con l’ex marito.