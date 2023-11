“Monterossi”, la serie Prime Video girata a Reggio Calabria: tutto pronto per la presentazione

StrettoWeb

Tutto pronto per la presentazione di “Monterossi”, la serie tv Palomar e Prime Video girata anche a Reggio Calabria. La presentazione si terrà domani, 15 novembre, alle ore 12.30, presso l’Hotel Torrione, in Via Torrione 67. Saranno presenti in sala il regista Roan Johnson e l’interprete Diego Ribon. All’incontro prenderà parte anche la Vice Presidente Regionale Giusi Princi, per i saluti istituzionali.

La seconda stagione di Monterossi è composta da 5 episodi ed è tratta dal romanzo Torto Marcio edito da Sellerio. Una parte della serie tv è stata girata a Reggio Calabria, dove arrivano i due killer il Biondo e il Socio, allargando così lo sguardo anche oltre Milano e dando voce ai luoghi che i vari personaggi attraversano.