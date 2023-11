Mo: Sunak, ‘non ci fermeremo finché tutti gli ostaggi non saranno restituiti sani e salvi?

StrettoWeb

Londra, 24 nov. (Adnkronos) – ?Non ci fermeremo finché tutti gli ostaggi non saranno restituiti sani e salvi?. Così, su X, il premier britannico Rishi Sunak, dopo aver ringraziato ?il Qatar, l’Egitto e altri per l’intensa attività diplomatica? che ha portato alla tregua di oggi.

Sunak ha definito la pausa umanitaria ?fondamentale per porre fine alla terribile e dura prova degli ostaggi tenuti da Hamas e portare aiuti salvavita a Gaza?.