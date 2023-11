Mo: Schlein, ‘brutalità di Hamas non giustifica quella su civili palestinesi’**

StrettoWeb

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Vi ringrazio della vostra partecipazione alla manifestazione del Pd. Una piazza anche per la pace in cui abbiamo chiesto una tregua umanitaria, chiesto la liberazione ostaggi ed è una buona notizia il rilascio, continuano a insistere su due popoli e due stati. Abbiamo condannato con la massima fermezza la brutalità di Hamas e le immagine orrende del 7 ottobre, ma la brutalità di Hamas non può giustificare la brutalità sui civili palestinesi”. Così Elly Schlein al congresso di Sinistra Italiana.