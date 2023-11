Mo: Putin partecipa domani a riunione Brics su Gaza

StrettoWeb

Pretoria, 20 nov. (Adnkronos) – I leader dei paesi Brics terranno domani una riunione di emergenza in videoconferenza per discutere della situazione in Medio Oriente, compresa la guerra nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l’ufficio del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, precisando che è prevista la partecipazione del presidente russo Vladimir Putin.

“I leader dei paesi Brics – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – si riuniranno sotto la presidenza sudafricana per un incontro virtuale di emergenza, invitando i leader dei nuovi paesi Brics – Arabia Saudita, Argentina, Egitto, Etiopia, Iran ed Emirati Arabi Uniti”, si legge nella nota.

Dopo il discorso di apertura di Ramaphosa, i rappresentanti dei membri del Brics e degli stati invitati “faranno dichiarazioni a nome dei loro paesi sull’attuale crisi umanitaria a Gaza domani, 21 novembre”. All’incontro parteciperà il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. È previsto che i partecipanti all’evento adottino una dichiarazione congiunta.