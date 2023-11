Mo: Oms, ‘all’Al-Shifa una situazione insopportabile e ingiustificabile’

StrettoWeb

Gaza, 18 nov. (Adnkronos) – L?Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha condotto una missione di valutazione ?ad alto rischio? presso l?ospedale Al-Shifa, definendo la situazione ?insopportabile e ingiustificabile?.

“Il team dell’Oms ha visto un ospedale non più in grado di funzionare: senza acqua, senza cibo, senza elettricità, senza carburante, le scorte mediche sono esaurite”, ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Data questa situazione deplorevole e le condizioni di molti pazienti, compresi i bambini, gli operatori sanitari hanno chiesto supporto per evacuare i pazienti che non possono più ricevere cure salvavita”, ha continuato, aggiungendo che l’Oms sta lavorando con i partner per sviluppare un piano di evacuazione urgente.