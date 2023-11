Mo: Musk devolverà introiti pubblicitari su X a operatori sanitari a Gaza e in Israele

StrettoWeb

Washington, 21 nov. (Adnkronos) – Musk ha annunciato in un post su X che la sua azienda invierà tutto il denaro ricavato dalla pubblicità e dagli abbonamenti associati alla guerra a Gaza agli ospedali in Israele e alla Croce Rossa e Mezzaluna Rossa a Gaza.

Il proprietario di X è stato criticato negli ultimi giorni per aver elogiato un post contenente retorica antisemita, attirandosi anche un rimprovero da parte della Casa Bianca.

“Condanniamo con la massima fermezza questa ripugnante promozione dell’odio antisemita e razzista, che va contro i nostri valori fondamentali come americani”, ha detto il portavoce di Musk, Andrew Bates.