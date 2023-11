Mo: Menia (FdI), ‘da corteo pro-Palestina accusa vergognosa a Meloni’

StrettoWeb

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – ?L?accusa al presidente del Consiglio Giorgia Meloni di essere complice di crimini di guerra, proiettata su un palazzo dai manifestanti per la Palestina oggi a Milano, rappresenta un vergogna per l?Italia. Centri sociali e affini dichiarano di manifestare per la pace, ma i fatti dimostrano che predicano l?esatto contrario. Non stupisce che nello stesso corteo siano spuntati cartelli pro-Hamas. L?estrema sinistra si conferma un contenitore di odio e violenza. Esprimo solidarietà al presidente Meloni, sperando lo facciano anche le forze politiche di opposizione?. Lo dichiara il senatore di Fratelli d?Italia Roberto Menia, vicepresidente della commissione Esteri.