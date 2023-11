Mo: International Rescue Committee, ‘proteggere civili e ospedali a Gaza’

StrettoWeb

Gaza, 13 nov. (Adnkronos) – “Preservare la protezione e il funzionamento degli ospedali e la sicurezza dei civili che non hanno un posto sicuro dove fuggire non è solo un obbligo legale, è un imperativo morale. La nostra umanità collettiva ci chiede di proteggere tutti coloro che non partecipano alla guerra e di lavorare per salvare vite umane, anche nel mezzo del caos”. Lo ha dichiarato Bob Kitchen, direttore delle emergenze dell’International Rescue Committee (Irc), riferendosi alle segnalazioni di pesanti colpi di arma da fuoco intorno all’ospedale al-Shifa a Gaza.