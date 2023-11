Mo: Hezbollah, ‘pressione su Israele e Usa perché fermino assalto a Gaza’

StrettoWeb

Beirut, 7 nov. (Adnkronos) – “Il crescente livello di combattimenti transfrontalieri è destinato a inviare un chiaro messaggio che se il conflitto si espande ci saranno gravi conseguenze?. Lo ha detto a Nbc News Naim Qassem, vice segretario generale di Hezbollah, precisando che ?Hezbollah ha l?obiettivo di ridurre la pressione su Gaza?.

Qassem ha aggiunto che Hezbollah sta colpendo Israele mentre altri gruppi sostenuti dall?Iran stanno attaccando il personale americano per inviare un messaggio per fermare l?assalto a Gaza. ?Quelli dell?Asse della Resistenza hanno visto che la mente è l?America?, ha detto Qassem. ?Quindi colpiscono l?America in base al principio di inviare un messaggio per fermarsi. Israele dovrebbe fermarsi?.

?Come fanno l?America e il resto del mondo – ha aggiunto – ad avere il diritto di schierarsi dalla parte di Israele che uccide civili e bambini e distrugge case, mentre noi non abbiamo il diritto di sostenere il nostro popolo e i nostri cari in Palestina e nella regione?”