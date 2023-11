Mo: Fratoianni, ‘subito cessate fuoco, insopportabile carneficina a Gaza’

StrettoWeb

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Bisogna che arrivi subito un cessate il fuoco, si fermino le armi. La carneficina in corso a Gaza è insopportabile. Serve il cessate il fuoco ora per costruire una prospettiva di pace e che gli aiuti umanitari arrivino alla popolazione palestinese ormai stremata”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlando con i cronisti a margine dei lavori dell?evento dell?Alleanza Verdi Sinistra in corso a Roma.