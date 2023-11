StrettoWeb

Gerusalemme, 1 nov. (Adnkronos/Dpa) – Undici soldati israeliani sono morti nel Nord della Striscia di Gaza in seguito all’esplosione di un missile anti carro. Le vittime hanno da 18 a 24 anni di età. Sempre ieri, altri due soldati israeliani sono rimasti uccisi in operazioni, di cui non sono stati forniti dettagli, nella Striscia.