Migranti: Mantovano, ‘solidarietà Albania può essere esempio a chi è dentro a Ue’

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – L’intesa con l’Albania sui migranti “si inserisce in un accordo di collaborazione internazionale sottoscritto con Tirana già da tempo. Sono collaborazioni tra Paesi che aspirano a entrare nell’Ue e Paesi Ue che anticipano la solidarietà tra chi è ‘fuori’ e chi è ‘dentro'” e che “può costituire un esempio per chi sta dentro. È una sorta di contributo dell’Albania all’alleggerimento dell’impatto migratorio sull’Italia, fatto nell’assoluto rispetto delle convenzioni internazionali. Non c’è niente di stravolgente rispetto alle procedure già in essere se non una dimostrazione di vicinanza da parte dell’Albania”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nell’ambito del Forum ‘Europa rapita: dove ritrovarla’, promosso dalla Fondazione Iniziativa Europa, in corso a Stresa (VB).