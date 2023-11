Migranti: Bonaccini, ‘accordo con Albania pasticciato e improvvisato’

StrettoWeb

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Quello siglato con l’Albania sui migranti “a me pare un accordo pasticciato e sostanzialmente improvvisato. Siccome in ogni caso è giusto criticare, ma è anche giusto vedere che risultati avrà, diamoci appuntamento tra un anno e io credo che saremo qui a dimostrarne la totale inefficacia”. Inefficacia “intanto nei numeri: sono pochissime le persone che ci andranno rispetto al totale degli sbarchi”. Così il presidente del Pd e della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo a ‘Dritto e Rovescio’, su Retequattro.

“Questo governo aveva detto in campagna elettorale che ci sarebbero stati i porti chiusi, che sarebbe finita la pacchia, e invece gli sbarchi sono raddoppiati. Basta chiedere ai presidenti di regione di centrodestra del Nord o a tanti sindaci di centrodestra e vi rispondono che sta saltando davvero la capacità di accogliere. Dopodiché – prosegue il governatore – non si è riusciti a convincere i paesi europei ad accettare una sacrosanta redistribuzione dei migranti, perché non possiamo accogliere tutti e chiunque e sarebbe giusto che l’Italia non pagasse la sua posizione geografica”.

“Parlare di Guantanamo” riguardo all’intesa su Tirana “potrebbe anche essere eccessivo fino a prova contraria, io mi limito a dire che è un accordo pasticciato e improvvisato. Comunque dovrà passare dal Parlamento, io non penso che la presidente del Consiglio e il governo possano rifiutarsi o rinunciare di andare a presentare quell’accordo in Parlamento. Fra l’altro – osserva – sul tema delle risorse che daremo all’Albania, dal niente che sembrava si è scoperto che arriviamo a 100 milioni, ma vorremmo sapere fino in fondo cosa c’è dietro a quell’accordo”.