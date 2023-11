Migranti: Boccia (Pd), ‘altro colpo di teatro per non parlare di manovra’

StrettoWeb

Roma, 7 nov (Adnkronos) – “In questi giorni ci aspettiamo risposte sull?emergenza economica, sul caro affitti, sul caro carburanti. E invece il governo va avanti con colpi di teatro e con gli effetti speciali per coprire la sua vera difficoltà che è quella di come affrontare le difficoltà economiche con una manovra che non vogliono emendare ma che, lo sappiamo già, sarà modificata”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia ad Agorà su Rai3.

“Il dramma del Mediterraneo va affrontato in Europa. Si fa politica in Europa. E infatti l?accordo con l?Albania è criticato in Europa perché è assurdo, si dividono donne, bambini e uomini, ed evidentemente non coerente con le norme europee e non risolve il problema dell?immigrazione”, ha aggiunto Boccia.