Migranti: Avs, ‘costo centri in Albania eccede previsioni Dl Sud, governo torni in Parlamento’

Roma, 10 nov (Adnkronos) – ?Dopo le dichiarazioni del sottosegretario Fazzolari a ‘Porta a porta’ è necessario che il governo torni in Parlamento: i 2 centri previsti in Albania eccedono quelli previsti dal Decreto Sud appena approvato dalla Camera, pertanto è inevitabile e indispensabile un nuovo provvedimento con cui il parlamento approvi i 2 nuovi Cpr?. Lo afferma Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera.

“Questa pare ad ora l?unica cosa certa. Per il resto non si capisce un gran che, si mettano d?accordo perché un ministro dice una cosa ed uno un?altra”, aggiunge Zaratti.